Este martes se dio a conocer el fixture del próximo Mundial de Rugby que se disputará en Australia el 2027, donde Los Cóndores se clasificaron el año pasado luego de vencer a Samoa en el playoff de Sudamérica-Pacífico.

La Selección Chilena de Rugby hizo historia al clasificar por segunda ocasión consecutiva a una cita planetaria, tras haber participado por primera vez en el Mundial de Francia en 2023.

Para el sorteo de la fase de grupos, Chile entró entre los mejores 12 del mundo, por lo que a diferencia del torneo pasado, en el papel no será el rival más accesible, superando en ránking a Hong Kong en el Grupo A.

Aunque esta zona no será nada sencilla para los pupilos de Pablo Lemoine, ya que fue sorteado con el local, Australia, y Nueva Zelanda, los mismísimos ‘All Blacks’.

Y esta jornada, se confirmó que Los Cóndores debutarán ante los neozelandeses, un estreno soñado pero a la vez un desafío enorme, considerando que son segundos en la clasificación mundial y finalistas de la edición anterior.

A eso se suma que los ‘All Blacks’ tienen tres títulos mundiales, solo detrás de Sudáfrica (4).

Luego del partido que tendrá Chile contra Nueva Zelanda en Perth, enfrentará a Hong Kong en Queensland y finalizará la fase de grupos contra Australia en Brisbane.

El Mundial de Rugby en Australia se llevará a cabo entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre del 2027.

El fixture de Los Cóndores para el Mundial 2027:

2 de octubre: Nueva Zelanda vs. Chile – 02:15 horas – Perth

9 de octubre: Chile vs. Hong Kong – 07:15 horas – Queensland

16 de octubre: Australia vs. Chile – 02:10 horas – Brisbane

Sudáfrica venció a Nueva Zelanda en la última final del Mundial de Rugby. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

