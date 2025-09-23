Este fin de semana Los Cóndores disputan la vuelta de la revancha contra Samoa por el cupo para el Mundial de Rugby de Australia 2027, donde Chile sueña con su segunda clasificación de su historia y de forma consecutiva tras haber participado en Francia 2023.

El combinado nacional consiguió un empate 32-32 en la ida, que se disputó el sábado pasado en Salt Lake, Estados Unidos, en el denominado repechaje Sudamérica-Pacífico.

La vuelta será este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar con un aforo de 20 mil espectadores, el que tuvo que ser aumentado tras la presión mediática, ya que en un principio las autoridades sólo habían dado la mitad de la capacidad.

El rugby a precios populares

Ante aquello, la Federación Deportiva Nacional de Rugby dispuso de la venta de entradas a precios bastantes accesibles buscando llenar el recinto deportivo de la ‘Ciudad Jardín’.

Estos van desde los $5.750 en galería (adulto) y $1.150 para los niños en el mismo sector. Mientras que en Andes el valor es de $9.775, en Pacífico cuesta $17.250 y la entrada VIP está a $57.500.

En comparación a las entradas para ver el úlitmo partido de fútbol de la Selección Chilena contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, para aquel evento la más económica estaba a $16.500.

Los Cóndores buscan llenar el Estadio Sausalito para la revancha contra Samoa. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Dónde comprar entradas para el partido de Los Cóndores vs Samoa?

La venta de entradas está disponoible a través de la página Ticketmaster.cl, donde al cierre de esta nota sólo quedaban disponibles para la Galería Cerro.