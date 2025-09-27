Este sábado se vivió una fiesta en el estadio Sausalito de Viña del Mar donde los Cóndores vencieron con claridad 31-12 a Samoa y con esto Chile se clasifica por segunda vez consecutiva al Mundial de Rugby.

El estadio lleno emocionó desde el inicio a los jugadores nacionales y una vez terminado el encuentro, agradecieron al público presente en la Ciudad Jardín.

“El motor de energía que tuvimos fue el estadio lleno. Esta victoria se la dedicamos a la gente que nos está apoyando. Hace 6 o 7 años no llenábamos un estadio ni a palos y hoy lo hicimos. Como lo dije en el Mundial: Chile está para grandes cosas, ¡viva Chile conche…!“, fue el testimonio de Diego Escobar.

Agregando que “esta selección tiene mucha experiencia. Hoy demostramos la calidad de jugadores que tenemos. Internacionalmente ya no se nos ve como un ‘chilito’, como ese equipo que jugaba medio amateur. Hoy nos paramos de igual a igual ante un Samoa que en el Mundial nos ganó por 30 puntos”.

Los Cóndores fueron ovacionados en Viña del Mar

Otro crack que también se refirió a la clasificación fue Domingo Saavedra, el que no tuvo dudas en decir que “no me podría haber imaginado algo así, estoy sin palabras. Un estadio lleno de chilenos enamorándose de este deporte. Es el día más feliz de mi vida”.