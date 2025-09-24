Un tremendo ambiente se vivirá el fin de semana en Viña del Mar para la revancha por el repechaje al Mundial de Rugby de Australia 2027, donde Los Cóndores recibirán a Samoa en un repleto Estadio Sausalito.

Luego que las autoridades accedieran a aumentar el aforo a 20 mil espectadores, la totalidad de las entradas se vendieron en tiempo récord, agotándose en solo horas.

Así lo dieron a conocer Los Cóndores y la Federación Nacional Deportiva de Rugby en redes sociales, donde agradecieron el tremendo respaldo del público chileno.

Los tickets tenían precios bastante populares, que iban desde los $5.750 en ambas galerías y la más cara estaba a $57.500 en la zona VIP.

De esta forma se espera un reducto viñamarino con un lleno total, en lo que será la definición del repechaje que lleva por nombre Sudamérica-Pacífico.

Cabe recordar que la Selección Chilena de Rugby busca su segunda clasificación a un mundial y de forma consecutiva, ya que fue parte de la última cita planetaria en Francia 2023.

Quien salga vencedor de esta llave sacará pasajes para Australia 2027, luego que en la ida empataran 32-32 el pasado sábado en Salt Lake.

¿Cuándo y a qué hora se enfrenta Chile vs Samoa?

El partido entre Los Cóndores y Samoa se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre desde las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.