La Selección Chilena de Rugby, más conocida como Los Cóndores, vivirá este sábado 27 de septiembre uno de sus momentos más importantes en la historia del deporte nacional.

Tras su debut en el Mundial de Francia 2023, el equipo dirigido por Pablo Lemoine busca repetir la hazaña y asegurarse nuevamente un lugar en el Mundial de Rugby Australia 2027.

El partido de este sábado ante Samoa será el duelo de vuelta, luego del empate 32-32 en la ida disputada en Utah, Estados Unidos. Ahora, Los Cóndores deberán desplegar su mejor juego tanto en defensa como en ataque para conseguir la clasificación.

La emoción y el seguimiento masivo de la marea roja reflejan la consolidación del rugby como un deporte de creciente protagonismo en Chile, que ahora se juega uno de sus encuentros más importantes del último tiempo.

Chile vs. Samoa: ¿A qué hora juegan el repechaje al Mundial?

El partido está programado para este sábado 27 de septiembre a las 16:00 horas (hora chilena).

Chile se jugará su chance de clasificar de manera directa al Mundial de Rugby Australia 2027 | FOTO: Victor Montalva/Federacion de Rugby Chile via Photosport

Los Cóndores vs. Samoa: ¿Qué canal lo transmite?

El encuentro será transmitido por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, para que los hinchas chilenos puedan seguirlo desde cualquier lugar.