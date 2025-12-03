Este miércoles a primera hora se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby que se disputará en Australia el 2027, donde Chile clasificó por segunda ocasión consecutiva.

Los Cóndores tuvieron un desafiante sorteo, pues quedaron en el Grupo A junto a dos potencias y campeones del mundo. Se trata de los ‘All Blacks’ de Nueva Zelanda y a los dueños de casa.

Así es, los pupilos de Pablo Lemoine enfrentarán a dos equipos del top ten, ya que Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial y Australia está séptimo.

Se esperaba que esta vez Chile tuviera mayor fortuna en comparación al Mundial de Francia 2023, ya que para esta ocasión fue parte del tercer bolillero al entrar entre los primeros 18 a nivel mundial (17°).

Pero el destino dijo lo contrario. De todos modos, el combinado nacional tendrá una gran chance de conseguir su primer triunfo en una cita planetaria ante Hong Kong, que fue el último sorteado en este grupo (23°) y que debuta en los mundiales.

En el Mundial del 2027 competirán 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos. Clasificarán a octavos de final los ganadores y segundos de cada grupo, más los cuatro mejores terceros.

Cabe recordar que Los Cóndores clasificaron a este mundial luego de vencer a Samoa en el playoff América-Pacífico, el cual se disputó en septiembre en Salt Lake (32-32) y en Viña del Mar (31-12).

Así quedaron los grupos del Mundial de Rugby 2027:

Chile, Argentina y Uruguay son los tres representantes de Sudamérica.

