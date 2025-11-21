Este sábado la Selección Chilena de Rugby, más conocida como ‘Los Cóndores’, tendrá una importante prueba ante una potencia. Se trata de Italia, equipo que invitó a Chile a este ‘test match’ luego de su histórica clasificación al Mundial de Australia 2027.

Los pupilos de Pablo Lemoine vencieron a Samoa en el repechaje para la cita planetaria, por lo que ahora inician su preparación para su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva, un hecho inédito.

Este amistoso ante Italia se da en el marco de la ventana de noviembre y donde World Rugby no había considerado actividad para los nacionales. Pero de igual forma se las arreglaron para enfrentar a uno de los equipos del ‘Tier 1’, esto quiere decir que están dentro de los 10 mejores del planeta.

La importancia de este choque para Chile es sumar puntos para seguir dentro de los 18 mejores del ránking internacional.

Actualmente, ocupa el puesto 18° y tiene que conservarlo para quedar en el pote 2 de cara al sorteo del Mundial 2027, para evitar enfrentar a más de una de las grandes potencias.

¿Cuándo y a qué hora es el ‘test match’ de Italia vs. Chile?

El ‘test match’ entre Italia y Los Cóndores se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a las 17:10 horas de Chile. El duelo se desarrollará en el Estadio Luigi Ferraris de Génova.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Los Cóndores?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN y también por la plataforma de pago Disney+.

Los Cóndores tienen asegurado su lugar en el Mundial de Rugby del 2027. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

En síntesis