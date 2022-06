El portero Brayan Cortés se refirió a los rumores que apuntaban a que Claudio Bravo no sería considerado por Eduardo Berizzo a la Selección Chilena en la cual el guardameta de Colo Colo no lo quiere fuera de La Roja y destacó su presencia al interior del camarín.

Brayan Cortés recibió esta mañana su alta médica tras ser operado de una rotura de meniscos. El portero se tomó el tiempo para conversar en lo que tiene que ver con el presente de la Selección Chilena con respecto a una polémica información que se dio a conocer, donde apuntaban a que Claudio Bravo no estaría considerado por Eduardo Berizzo.

Una instancia en la cual molestó al guardameta quien realizó su defensa en las redes sociales, como así también con las palabras del propio entrenador de la selección quien descartó esta noticia que rápidamente se comenzó a masificar entre los medios y los fanáticos del fútbol.

Fue producto de esta situación en la cual en guardameta de Colo Colo a la salida de la clínica MEDS conversó con el programa Pelota Parada en la cual expresó la presencia fundamental de Claudio Bravo en el camarín de la Selección Chilena.

“Mucho, siempre lo dije. Claudio adentro del camarín te ayuda a ganar experiencia, te enseña de su forma de trabajar, siempre es bueno tenerlo en el camarín, no hay para que decirlo. Soy feliz teniéndolo de compañero, peleando un puesto con él”.

Brayan Cortés lamenta su asuencia en la gira de la Selección Chilena por Asia. (Foto: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, debido a que también lamentó su ausencia en esta gira que tendrán los seleccionados por el continente asiático. “No he hablado con él, justo tuve la lesión y lástima que no pude estar. Ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor a los jugadores y al nuevo cuerpo técnico en la gira”.

El futbolista de Colo Colo espera volver a los partidos que tendrán los albos frente al Internacional de Porto Alegre en la Copa Sudamericana, pese a que se tomará con calma su proceso de recuperación.