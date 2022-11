El ex estratega de la Selección Chilena, Claudio Borghi se refirió a lo que fue la nueva citación de Eduardo Berizzo para la Fecha FIFA de 'La Roja', en la que respectando a aquello, le hizo una gran solicitud al 'Toto' pensando enel futuro

Claudio Borghi le pide a Eduardo Berizzo que saque el habla: "No sabemos que quiere hacer"

Hace unos días la Selección Chilena adiestrada por Eduardo Berizzo dio a conocer su nómina para lo que será la última fecha FIFA de este 2022, en la que ‘La Roja’ se verá las caras ante Polonia y Eslovaquia en el Viejo Continente y dentro de estos jugadores citados, mucho conflicto se generó ante la inclusión de algunos y la no convocatoria de otros, pensando en lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Ante esta situación, un ex entrenador de la Selección como lo fue Claudio Borghi, tuvo palabras en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports a lo que fue la convocatoria del ‘Toto’, en la que solicitó explícitamente que le gustaría que el DT dialogara con algún medio y explique la convocatoria de sus jugadores para entender su idea de juego.

“Sería sano que el entrenador hablara con el medio que él quisiera para fundamentalmente ver que es lo que pretende de los jugadores convocados, porque yo creo que esto lo he defendido siempre, no tienen que estar los mejores, si están todos los mejores, mejor, valga la redundancia, pero tienen que estar los que el técnico necesita”, partió señalando Borghi.

Profundizando en aquello, el ‘Bichi’ contempla en que dentro de este proceso que lidera Berizzo aún no se determina que es lo que quiere en el futuro de ‘La Roja’, si seguirá quemando los últimos cartuchos de la Generación Dorada o comenzará a darle el rodaje suficiente a jugadores más jóvenes pensando en el futuro de la Selección.

Eduardo Berizzo no ha tenido un buen comienzo | Foto: Archivo

“Todavía no sabemos si el plan de Berizzo es explotar o seguir explotando el rendimiento de los jugadores grandes e ir incorporando jóvenes o directamente ya incorporar selecciones más jóvenes. La vuelta de Bravo, la lesión de Aránguiz, Pulgar que, si bien no titular y no está convocado, quizás está buscando gente nueva, alternativa nueva y eso nos sorprende a nosotros. Los partidos que tiene Chile tampoco son tan trascendentes a la calidad de las Selecciones que va enfrentar”, detalló en TNT Sports.

Finalmente, Borghi señaló en que es importante que Eduardo Berizzo comience a sacar la voz ante los medios para poder conocer su punto de vista sobre muchas cosas ligadas al fútbol nacional, pasando desde su objetivo con la Selección Chilena hasta los proyectos que podría tener en mente en las divisiones menores.

“Yo no digo que a veces el entrenador de la Selección tiene que hablar todas las semanas sobre lo que quiera hacer o pueda hacer o va a hacer, el problema es que no estamos en competencia y sería mucho más fácil escucharlo, ver qué piensa de las selecciones juveniles o si tiene algún proyecto interesante, opinar sobre el Campeonato Nacional o lo de la falta de estadios. Es el momento justo para explicarnos que es lo que quiere hacer”, cerró,