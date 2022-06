La resolución de la FIFA respecto al caso de Byron Castillo comienza a quedar en el pasado, pese a que Chile apelará son el TAS. Una instancia en la cual el periodista argentino Walter Safarian no se sorprendió por las determinaciones de la máxima organización futbolística.

Es que el periodista conversó con Bolavip al respecto en la cual contó su punto de vista al respecto y los puntos que entregó Ecuador al respecto de esta medida en la cual tenía sus argumentos y recursos para defenderse de las acusaciones que estaba realizando el abogado brasileño en la vereda de Chile.

“La verdad a mi resolución de la FIFA no me sorprendió, era lo que se esperaba, pero acá no hay que buscar si hay gato encerrado o no como se dice habitualmente, los Castillo eran dos y los dos se llamaban Byron y los dos eran hermanos, y uno había nacido en Colombia y el otro en Ecuador. El que nació en Colombia falleció”.

No fue todo, debido a que también contempló que “Ecuador tenía todos los argumentos y los recursos para presentar, el abogado que representó a Chile también presentó lo suyo”, agregando en su discurso.

Paulo Díaz se prepara para el partido frente a Ghana. (Foto: Comunicaciones ANFP)

Sin embargo, también entiende la molestia de Chile. “Ahí está la resolución, por su puesto a Chile le debe doler quedar fuera de la Copa del mundo, porque Chile nos había acostumbrado a no solamente estar en los mundiales, sino que también estar en las Copas América y la misma situación que vive Italia, la vive Chile. Por segundo mundial consecutivo se queda afuera del Mundial”.

Además, se tomó el tiempo para analizar el presente de la Selección Chilena al mando de Eduardo Berizzo. “Ahora con Berizzo tienen que rearmar todo pensando en la Copa América del 2024, después el mundial del 2026 y seguramente una gran cantidad de amistosos que tendrán en este último tiempo”.

Finalmente, sentenció señalando que “La verdad es que como te dije en el arranque, a mí no me sorprendió que saliera el fallo favorable a la Selección Ecuatoriana, en realidad a la Federación Ecuatoriana de Fútbol”.