El 'King' reaccionó al partido de Chile ante Colombia y destrozó los cambios que realizó Nicolás Córdova en el segundo tiempo.

Arturo Vidal volvió a despedazar el trabajo de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena. Tras la derrota por 1-0 ante Colombia en Cali, el mediocampista de Colo Colo analizó el desempeño de La Roja en el ‘React’ de Mega y lanzó una dura crítica al entrenador interino.

El ‘King’ reconoció que Chile tuvo un buen comienzo, pero consideró que el equipo perdió el orden con el correr de los minutos. “Si este partido se da en las Eliminatorias, no te deja tan mal, pero es un amistoso y se vio muy poco. Los primeros 25 minutos de Chile fueron buenos, porque se defendió en todo momento; Chile se defendió bien con diez jugadores. Cualquier equipo que se defienda con diez no va a sufrir tanto”, analizó.

Vidal contra Córdova: “No sabemos a lo que jugamos”

Sin embargo, Vidal apuntó directamente a las modificaciones realizadas por Córdova y cuestionó que los cambios terminaran desarmando el funcionamiento del equipo. “No puede ser que con los cambios desordenes todo un trabajo. En el primer tiempo Chile se veía ordenado, defendiendo, pero después, el segundo tiempo fue un enredo de cambios”, sostuvo.

“En los últimos minutos pusiste tres volantes que lo podrías haber metido antes y se ordenaba más el partido. El equipo se ordenó los últimos 5 minutos y tuvo un poco más de ocasiones, pero el segundo tiempo fue más un desorden”, agregó.

Finalmente, Vidal cuestionó que la Selección Chilena todavía no tenga una identidad de juego bajo la conducción del exvolante. “Lo negativo es que todavía no sabemos a lo que jugamos. Se le agradece el esfuerzo a los jugadores, que corrieron, metieron, juegan a lo que les salga, pero así no se puede”, sentenció.