Manuel de Tezanos pide el fin de este jugador en La Roja: “Ya es un ciclo terminado”

El periodista nacional, Manuel de Tezanos pone punto final al ciclo de este jugador en la Selección Chilena.

La Selección Chilena tuvo su segunda actuación dentro de esta Fecha FIFA, en el que el equipo de Nicolás Córdova mostró algo más de fútbol, pero no le fue suficiente ante Estados Unidos, en la que cayó por 4-2, sumando una nueva derrota.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en la que comentó el rendimiento del equipo de todos, en la que partió desaprobando lo que fue el partido de Paulo Díaz, a quien le pone punto final en su ciclo por ‘La Roja’.

“Paulo Díaz ya es un ciclo terminado, ya está, fue una muy mala entrada la de él”, comenzó señalando de Tezanos.

Siguiendo en el análisis sobre jugadores, el comunicador indicó que le hubiera gustado ver como titular a Marcelo Morales en este partido, a quien lo postula como un jugador con futuro para quedarse con el puesto de lateral izquierdo.

Díaz (en el piso) recibe críticas por su ingreso en Chile | Foto: Getty Images

“Morales entró cuando el partido ya estaba desordenado, me hubiera gustado verlo como titular”, declaró.

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Finalizando, de Tezanos comentó también lo que fue el ingreso de Vicente Pizarro, por quien tiene buenas palabras por lo que es su fútbol, pero siente que no encaja dentro de lo que impulsa Nicolás Córdova en su forma de jugar, el que requiere despliegue y fuerza.

“Pizarro en una zona donde hay muchos jugadores, siento que no le da un extra Pizarro hoy, no le da despliegue, ni fuerza, tiene un buen trato de balón, pero el equipo tampoco se dedica a eso y entonces se pierde su mayor virtud”, cerró.