No es Universidad de Chile: Paulo Díaz deja River Plate y tiene acuerdo con este club extranjero

La operación avanzaría de manera rápida y permitiría a River Plate liberar masa salarial de cara a la segunda parte de la temporada.

El director técnico Eduardo “Chacho” Coudet comienza a tomar decisiones importantes respecto al plantel de River Plate de cara a la segunda parte de la temporada, en un escenario donde algunos nombres empiezan a perder protagonismo.

Uno de ellos es el defensor chileno Paulo Díaz, quien durante años fue un pilar en la última línea del “Millonario”, pero que en el último tiempo ha visto disminuido su rol, instalándose ahora como una posible salida del club argentino.

En ese contexto, su nombre incluso fue vinculado en las últimas semanas a distintos equipos del continente, como Universidad de Chile, Santos de Brasil y Universidad Católica, aunque su futuro parecería estar encaminado hacia otro destino.

Paulo Díaz no continuará su carrera en Sudamérica | FOTO: MarcoÊVazquez/Photosport

Paulo Díaz a detalles de ser nuevo refuerzo del Atlanta United

Según informó el periodista Germán García Grova, de Bolavip, el Atlanta United de la MLS sería el club que está muy cerca de quedarse con el seleccionado chileno, en una operación que contempla la rescisión anticipada de su contrato con River.

“Paulo Díaz tiene todo acordado con Atlanta United. Rescinde con River. Firma a largo plazo allá”, comunicó el especialista en mercado de fichajes.

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Además, García Grova agregó: “Si va todo bien esta tarde se firma la salida de River, que se ahorra el salario que le quedaba por pagar”.

De esta forma, el zaguero de 31 años estaría viviendo sus últimas horas en el fútbol argentino, a la espera de concretar su desvinculación y sumarse a la Major League Soccer (MLS).

En resumen…

Paulo Díaz estaría muy cerca de dejar River Plate para continuar su carrera en el Atlanta United de la MLS, en una operación que incluiría la rescisión anticipada de su contrato con el conjunto argentino.

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