Figura de la Selección Chilena enciende las alarmas vs. Colombia: “Presentó molestias”

Paulo Díaz instaló la incertidumbre en la previa del primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. No está al 100% físicamente.

La Selección Chilena se alista para afrontar sus dos duelos amistosos de la fecha FIFA. El combinado nacional, dirigido por Nicolás Córdova, se medirá contra Colombia (13 y 17 de noviembre) con una baja y un caso en observación.

¿Qué pasó? Luego de que se confirmara la lesión de Benjamín Kuscevic -que le costó salir de la convocatoria oficial- el cuerpo técnico tiene una nueva preocupación: un jugador no está al 100% físicamente.

Según informa Radio ADN, se trata de Paulo Díaz. El zaguero central de 32 años, perteneciente al Atlanta United de la MLS, no ha practicado con normalidad y puede quedar al margen de la citación.

“Paulo Díaz presentó molestias tras el entrenamiento de la mañana y durante la tarde no pudo trabajar junto al resto de sus compañeros en Juan Pinto Durán”, comenzó señalando el medio.

Sobre la misma línea, complementó: “El defensor presenta una sobrecarga muscular en la pierna izquierda, cuestión que podría dejarlo fuera del partido del viernes ante Colombia“.

Paulo Díaz preocupa a la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La Selección Chilena jugará contra Colombia

A su vez, hay un tercer nombre que tiene en vilo al cuerpo médico de La Roja: es Nils Reichmuth. El volante de 24 años también está bajo la lupa por su situación física tras arribar a Chile.

“Lució un vistoso vendaje en la rodilla que también encendió alarmas al trabajar diferenciado en la mañana, pero es solo por precaución, pues entrenó con normalidad durante la tarde de este martes“, cerró la fuente.