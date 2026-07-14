Figura de la Selección Chilena tiene nuevo club: “Aportará garra y mentalidad ganadora”

Paulo Díaz fue oficializado como refuerzo del Atlanta United. Se mantendrá por una temporada, con la opción de renovar por dos más.

Un jugador de la Selección Chilena encontró un nuevo destino para su carrera. Luego de diversos rumores sobre su futuro, se confirmó su desembarco en Estados Unidos en este mercado de fichajes.

A través de plataformas oficiales, Paulo Díaz fue oficializado como flamante incorporación del Atlanta United. La escuadra norteamericana ratificó su arribo por una temporada, con la opción de renovar por dos más.

En su presentación, el director deportivo de la institución, Chris Henderson, explicó la llegada del futbolista de 31 años. Quedó libre tras rescindir su contrato con River Plate: perdió protagonismo en Argentina.

“Paulo es un jugador que aportará garra, competitividad y mentalidad ganadora a nuestro equipo. Es un defensa central con gran visión de juego que sabe cuándo ser agresivo o defender con solidez”, comenzó señalando.

Luego, el dirigente agregó: “Aporta una gran experiencia a nivel de club e internacional y encaja con el estilo de juego que queremos implementar en el Atlanta United. Estamos encantados de darle la bienvenida a Atlanta“.

Paulo Díaz jugará en el Atlanta United. (Imagen: Photosport)

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Una opción para la Selección Chilena

De esta manera, Paulo Díaz intentará ser considerado por Nicolás Córdova en La Roja. Su último encuentro por el combinado nacional fue el 9 de septiembre de 2025, en el empate 0-0 ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante esta año calendario, el defensor disputó una totalidad de ocho compromisos en Argentina. No entró en la consideración de Eduardo Coudet y se despidió de River Plate.