Chile vs. España: cuándo y dónde ver HOY a La Roja en el Mundial Femenino Sub-17

Todos los detalles para el partido crucial de Chile ante España por el Mundial Sub 17 Femenino en Marruecos.

La Selección Chilena Femenina Sub 17 afrontará un desafío crucial en la Copa Mundial Femenina Sub 17, donde se medirá ante España por la tercera y última fecha del Grupo F, con la obligación de conseguir una victoria para mantener viva su ilusión de avanzar a la fase final.

El equipo dirigido por Vanessa Arauz llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Australia en su debut y luego caer por 3-1 ante México, resultados que tienen hoy al equipo de todos muy complicado con su opción de clasificar.

La escuadra nacional se jugará el todo por el todo en esta jornada, en la que buscará dar el gran golpe para vencer a la favorita del grupo y sumar su primera victoria, la que le permita soñar con la clasificación.

Para este duelo, la Selección de España llega con un rendimiento perfecto, en donde las europeas vencieron por 2-0 a México en su estreno y luego derrotaron por 3-1 a Australia, resultado que les otorgó la clasificación.

La Roja espera triunfar y dar el gran golpe | Foto: Instagram

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. España?

La Selección Chilena se enfrentará ante España por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Mundial Femenina Sub 17 este domingo 25 de octubre, a partir de las 12:00 horas de Chile, en la cancha 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI.

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¿Dónde ver a La Roja ante España en el Mundial Femenino Sub 17?

El compromiso entre Chile y España podrá seguirse a través de Chilevisión y DSports. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante las plataformas de Chilevisión y MiCHV, como también en DGO.