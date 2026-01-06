El equipo de Chile que preside Arturo Vidal en la Kings World Cup Nations, o más conocido como el Mundial de la Kings League, se apronta a su segundo partido en la fase de grupos de este naciente torneo.

La Roja debutó con una victoria el pasado sábado en los shootouts ante Países Bajos, luego de empatar 3-3 en el tiempo reglamentario, donde el King estuvo muy atento al partido vía streaming.

Cabe recordar que este certamen se está llevando a cabo en Sao Paulo, Brasil, donde compiten 20 selecciones divididas en cinco grupos. Chile está en el Grupo A junto a Países Bajos, Colombia y Marruecos.

Justamente su próxima rival será el combinado africano, que viene de imponerse por 5-3 a los Cafetaleros en el debut.

La selección chilena, además de Vidal, es comandada por el streamer Shelao, y en el equipo hay varias figuras de nuestro balompié, como Mathías Vidangossy, Ignacio Herrera, Ezequiel Luna, Christian Vilches, Matías Donoso, entre otros.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs. Marruecos?

El segundo partido de Chile en el Mundial de la Kings League será este miércoles 7 de enero a las 18:00 horas en el Trident Arena.

¿Cómo ver este partido de la Kings World Cup Nations?

El partido de Chile vs. Marruecos se podrá ver en vivo a través de la señal abierta de Canal 13 y también en la plataforma online 13GO.

Pero eso no es todo, ya que todo el torneo es transmitido por el canal de YouTube y Twitch de la Kings League, así como en Disney+ Premium.

Chile viene de un triunfo en el debut por la Kings World Cup Nations. (Foto: Kings League)

En síntesis