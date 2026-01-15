Chile llega a la gran final de la Kings World Cup Nations con la confianza por las nubes tras protagonizar una clasificación épica ante España. La Roja se impuso en una dramática definición por shootouts luego de igualar 5-5 en el tiempo reglamentario, en un partido cargado de emociones que confirmó el carácter competitivo del equipo chileno.

El duelo ante los españoles fue un verdadero carrusel. Chile abrió temprano con gol de Matías Herrera, sufrió momentos complejos y estuvo varias veces abajo en el marcador, pero siempre encontró respuesta. Nacho Herrera fue figura con goles decisivos, mientras que Vidangossy aportó un tanto clave y liderazgo en los pasajes más tensos del encuentro.

La definición fue el reflejo del temple del equipo. Matías Herrera se convirtió en héroe al atajar un penal presidente y luego un shootout, mientras que los remates de Nacho Herrera y Vidangossy encaminaron la victoria. Chile mostró nervios de acero para cerrar una noche inolvidable y sellar su paso al partido decisivo.

Ahora, La Roja se prepara para disputar la gran final del torneo, con la ilusión intacta y el respaldo de una campaña notable. En frente estará el local Brasil, equipo que llega a estas instancias tras haber dejado en el camino a México en semifinales tras imponerse por 8 a 3.

¿Cuándo es la gran final del Mundial de la Kings League?

La gran final de la Kings World Cup Nations que animarán Chile y el local Brasil, se jugará este sábado 17 de enero a las 18:15 horas.

¿Quién transmite la gran final de la Kings World Cup Nations?

La gran final, al igual que todos los partidos de Chile en este torneo se podrá ver a través de las pantallas de Canal 13.

Además, para ver el partido de forma online, se puede hacer a través de la web del 13, en YouTube y también a través del canal oficial de Kick de la Kings League.