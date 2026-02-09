La Selección Chilena Femenina Sub 20 atraviesa un complejo momento en el Sudamericano de la categoría, torneo que se disputa en Paraguay y que entrega cuatro cupos para el Mundial Femenino Sub 20 de Polonia 2026.

El rendimiento de La Roja no ha sido el esperado y las opciones de clasificación comienzan a reducirse.

En el Grupo A, el equipo dirigido por Nicolás Bravo aún no conoce de triunfos. Las chilenas debutaron con una derrota ante Paraguay, luego rescataron un empate frente a Colombia y en su último compromiso cayeron ante Uruguay, resultados que las obligan a sumar de a tres para seguir con vida en el certamen.

La Rojita Femenina se juega el todo o nada en el Sudamericano | FOTO: @LaRoja

En ese escenario, el próximo duelo aparece como una verdadera final. Chile deberá enfrentar a Venezuela con la presión de ganar sí o sí, ya que cualquier otro resultado podría significar una eliminación anticipada del Sudamericano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Venezuela en el Sudamericano Sub 20?

El duelo está programado para el jueves 12 de febrero, a las 18:00 horas ante Venezuela, en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Venezuela en el Sudamericano Sub 20?

El trascendental compromiso será transmitido a través de Canal 13 y todas sus plataformas.

Además, el duelo también podrá verse a través de DSports (DirecTV Sports) y su plataforma de streaming DGO, dependiendo del operador.