Ex arquero seleccionado de Copa América sale al paso tras el partido de Christiane Endler en los Juegos Panamericanos: "Estuvo irreconocible"

La derrota del Team Chile en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ante México por tres tantos a uno, fue sin duda, un balde de agua fría para las huestes nacionales.

La escuadra que dirige Luis Mena perdió el invicto en el certamen y los dardos apuntan a la portera, Christiane Endler, por sus equivocaciones en el duelo ante las aztecas.

Para entender un poco qué le pasó a la entretubos del Olympique de Lyon en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Bolavip Chile conversó con el ex arquero de la selección chilena, Patricio Toledo, quien detalló los inconvenientes que tuvo la profesional.

“Estuvo totalmente irreconocible, Tiane. Desde los primeros minutos se notó ida, desconcentrada y no se pudo meter nunca en el partido. Los goles que le hacen, el primero por ejemplo y se los digo a los arqueros con los que trabajo, la decisión hay que tomarlas en el momento y no debes dudar. Eso pasó en el primer gol”, sostuvo el ex Universidad Católica.

A su vez, indicó que “en los otros dos, se equivocó rotundamente jugando con los pies, cosa que es muy raro en ella. Son de esas noches que uno no olvida”, afirmó el ex golero de La Roja en Copa América 1991.

¿Alguna explicación al rendimiento de Tiane?

Para Toledo, lo visto en la Ciudad Jardín es algo muy poco frecuente en la que es conocida como la mejor arquera del mundo. No obstante, valora la personalidad que tuvo Endler, para reconocer los errores de aquella fatídica noche

“Es raro verla así jugando por la selección, alguna desconcentración, no se. Con los pies se mostró muy errática, pero tuvo la fortaleza de reconocer los errores”, concluyó Toledo.

La golera tratará de olvidar el partido 102 por Chile (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de La Roja femenina en Santiago 2023?

Este sábado, el equipo chileno cierra su participación en el Grupo A de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el fútbol femenino enfrentando a Jamaica.

El compromiso, se llevará a cabo a partir de las 18 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.