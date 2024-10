Sigue siendo una mera especulación, pero el otrora jugador de la U sostiene que no cree que sea el Príncipe de Puente Alto quien rechazó el llamado del Tigre Gareca.

Ex Ballet Azul defiende con dientes y uñas a Charles Aránguiz: "Es uno de los jugadores más correctos junto a Alexis Sánchez"

El pasado viernes, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, señaló que hubo jugadores que no contestaron a su llamado y que por esa razón, no fueron considerados en esta oportunidad a la convocatoria de La Roja.

Fue así como diversos medios, comenzaron a especular que quien no respondió a los requerimientos del Tigre fue el mediocampista de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, algo que no está comprobado.

Al menos, BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador azul, Francisco Las Heras y apuntó que es difícil saber si es que es cierto lo del Príncipe de Puente Alto. “Es especulativo, porque si realmente no se sabe de quién está hablando Gareca, es difícil inculpar a algún jugador que puede ser cualquier otro jugador, Aránguiz, Vidal, Isla o Medel, salvo que hayan pruebas concretas”, dijo el ex jugador.

La otrora figura del Ballet Azul afirmó que de ser cierto, el ex Bayer Leverkusen está en todo su derecho de decidir lo que quiera, aunque debe tener claro que habrán consecuencias al respecto.

“Cada jugador y sobre todo a la altura de la vida en que está Aránguiz, está en su derecho de querer o no querer ir a la selección, pero también debe atenerse a las consecuencias”, dijo el ex deportista.

Las Heras, no cree que sea Aránguiz quien no contestó el llamado de Gareca (Archivo)

Las Heras: “Me llama la atención que sea Aránguiz”

Por último, comparó la calidad de jugador y persona de Charles Aránguiz con Alexis Sánchez, pese a que nunca hay que jugársela por alguien al 100%.

“No conozco a Charles, uno ve que es uno de los jugadores más correctos que hay en el fútbol, como Alexis Sánchez, otro muchacho muy correcto. Entonces, me llama la atención y personalmente lo dudo, pero uno no puede poner las manos al fuego por nadie”, cerró Las Heras.