Ex Ballet Azul sale el defensa de Marcelo Díaz y tilda de "ridículos" los dichos de Arturo Vidal contra el volante de Audax Italiano

Durante la presente semana, el mediocampista del Atlético Paranaense, Arturo Vidal, exigió que Eduardo Vargas debiese volver a la selección chilena, colocando la nota de incertidumbre si es que Eduardo Berizzo tiene potestad absoluta o no en las convocatorias.

Reacciones varias hubo al respecto y una de ellas fue la del ex jugador de Universidad de Chile, Francisco Las Heras. En la ocasión, el otrora futbolista señaló que el King puede opinar de lo que quiera, pero nunca exigir jugadores para La Roja.

“Para mi están totalmente fuera de foco. Él puede opinar de las condiciones en qué está el jugador, que lo ha visto, que lo ha seguido, que está jugando bien o no, pero no puede para nada estar sugiriendo o pidiendo a alguien para la selección“, manifestó Las Heras .

El ex elemento del recordado Ballet Azul, recalcó que es Eduardo Berizzo quien manda y arma sus nóminas. “Hay un entrenador, un seleccionador y él es el encargado para determinar si le sirve o no le sirve algún jugador”, afirmó.

Sobre los dichos de Vidal hacia Marcelo Díaz, quien dijo que ya está viejo para la selección chilena y que juega en Audax Italiano, el ex jugador no la dejó pasar y tildó de “ridículos” esos conceptos emitidos por el ex Flamengo.

“Que él diga que Marcelo Díaz está viejo o que juega en Audax, o sea, es ridículo. Quizás pueda concordar que no está en un momento como para estar en la selección, pero tampoco lo puedo descartar“, cerró Las Heras.

Vidal sí quiere que Eduardo Vargas vuelva a La Roja (Photosport)

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.