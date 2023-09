Mucho revuelo han provocado las palabras de Arturo Vidal, quien su canal en Twitch ha dado a conocer, por ejemplo, que nombres como el de Eduardo Vargas debiese ser considerado en una convocatoria de la selección chilena y por cierto también, que jugadores como Marcelo Díaz, ya pasaron su momento.

Desde luego, reacciones se han producido a las propuestas del King para que Eduardo Berizzo pueda considerarlas en la próxima citación. Algo que en general, no ha caído muy bien por quienes consideran, que esa es una potestad del entrenador y no de un futbolista.

En esa línea está el ex seleccionado nacional, Sandrino Castec, manifestó su molestia total con el Rey por estas actitudes. Así lo dio a conocer en diálogo con Bolavip Chile.

“Es algo que no corresponde, el técnico es el que toma esas decisiones y no los jugadores, si no ¿Para qué está Berizzo si el equipo lo pueden hacer los futbolistas?”, sentenció el ex jugador.

El otrora goleador de Universidad de Chile, afirmó que “para mi es un error, no pueden seguir llevando a los amigos de los amigos, porque la selección en estos momentos está apretada, necesita ganar y si no gana en estos dos partidos, se va a complicar la opción de ir a un mundial, porque todas las selecciones han subido su nivel”, señaló el ex jugador.

Finalmente, argumentó que los dichos de Vidal son muy potentes y que así, no puede pasar a llevar al entrenador de turno. “Es que no se en qué forma lo dirá. Yo encuentro que son palabras demasiado fuertes como para querer hacerlas sentir en la gente. Si yo lo hago, estoy pasando a llevar al técnico y eso Berizzo, no debiera permitirlo”, cerró Castec.

Castec no comparte la postura de Arturo Vidal (Captura)

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.