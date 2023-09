Durante esta semana, Bolavip informó sobre algunos sondeos desde hace algún tiempo que lleva realizando Universidad de Chile con el delantero del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas sobre la opción de regreso del oriundo de Renca.

Este viernes, durante la conferencia, se le hizo esta consulta al técnico de la U, Mauricio Pellegrino, quien no escondió la idea que la institución, siempre debe buscar a los buenos jugadores, entre ellos a Edu.

“Yo creo que los clubes siempre tienen que buscar a los mejores jugadores y que puedan dar rendimiento. Eduardo ha sido un gran jugador en la historia del club“, expresó el argentino a la interrogante del periodista Leonardo Mora de Radio ADN.

Siguiendo en aquello, Pellegrino sostuvo que sin duda, el ex Napoli es un jugador trascendental en la historia de los estudiantiles. “No lo he valorado porque no le he seguido, no estaba al tanto de esta noticia, pero obviamente que es un delantero importante en el pasado, en la historia de la U y debemos valorarlo en su momento”, afirmó el trasandino.

Finalmente, recalcó que el club ya debe estar proyectando la temporada 2024 y en ese sentido, es lógico estar al tanto de un jugador muy querido por la fanaticada universitaria.

“Ha vivido una época fantástica de la institución y cuando llegue ese momento poder dar mi opinión. Pero el club debe estar pensando en lo que va a pasar el próximo año, por los contratos y por muchos factores. Pero Eduardo es un jugador aparte de lo que es como futbolista, es el afecto que tiene la gente por él“, cerró Pellegrino.

Turbomán no la pasa bien en Brasil (Archivo)

¿Cuántos goles anotó Eduardo Vargas en Universidad de Chile?

El Mesías de Renca llegó a comienzos de la temporada 2010 a Universidad de Chile y en su debut marcó ante Cobresal en la goleada por cinco a uno ante los mineros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha, en ese momento, Campeonato de Apertura, que tras el terremoto se transformó en un torneo largo.

Con la camiseta azul, Vargas anotó 31 goles, de los cuales, once fueron en la Copa Sudamericana del año 2011 y que le permite hasta la fecha, ser el máximo anotador de los estudiantiles en torneos internacionales con 13 conquistas.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.