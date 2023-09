La derrota de la Selección Chilena ante Uruguay por tres tantos a uno en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Centenario de Montevideo trajo varias repercusiones en los medios nacionales.

Los hinchas chilenos ya no aguantan más al argentino Eduardo Berizzo en la banca de La Roja y durante las últimas horas se fueron en picada en redes sociales por el esquema utilizado por el ex ayudante de Marcelo Bielsa en suelo charrúa.

Diego Valdés fue uno de los jugadores más criticados | FOTO: Dante Fernandez/Photosport

Pero, Felipe Gutiérrez, actual jugador del Al-Wasl de Emiratos Arabes, dio su punto de vista de la caída ante los charrúas en su cuenta de Instagram y salió en defensa de los jugadores de la Roja y del Toto Berizzo.

“Muchos van a criticar sin entender la realidad, lo peor es saber que muchos disfrutan la derrota y nacieron en el mismo país”, comenzó diciendo.

Además, agregó que está “orgulloso de este Chile y de este grupo de jugadores que a pesar del momento que vive nuestro fútbol, se paran frente a una gran selección y corriendo hasta el último minuto”.

Por último, el ex volante de la UC remarcó que “los payasos criticaban hasta cuando las cosas iban bien, no me sorprende que lo sigan haciendo. Vamos no más que al final del camino todos se quieren subir al tren de la victoria”.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.