Ben Brereton Díaz se transformó en uno de los grandes damnificados en la primera nómina de Ricardo Gareca en la selección chilena. El delantero del Sheffield United quedó fuera de los convocados y se perderá los amistosos contra Albania y Francia.

Pero el Tigre además lanzó un potente mensaje para el ariete ya que tiene tarea pendiente para poder sumarse al equipo nacional: aprender español.

“Si hay un interés para estar en la selección debe aprender español. Se lo manifesté personalmente. Es un impedimento que no hable español, no. Pero me gustaría porque lo considero fundamental dentro y fuera del campo de juego”, recalcó Gareca sobre Big Ben.

Clavito despedaza a Brereton

Ante esta decisión, Hernán Godoy respaldó a Gareca al exigirle que aprenda español para poder comunicarse mejor. “Está bien que se lo pida públicamente, porque no lo entiende nadie”, aseguró.

Brereton deberá aprender español para retornar a la Roja (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Pero Clavito no se quedó ahí y comparó al delantero del Sheffield United con un histórico como Jorge Robledo, y recalcó que aún esta muy lejos de equiparar su legado.

“Sin desmerecerlo, antiguamente Jorge Robledo que jugó en el Newcastle, ese era jugadorazo. Si hasta sacó campeón a Colo Colo acá. Pero este (Brereton) no le llega ni a los talones. Ni mucho menos con el juego aéreo”, sentenció.