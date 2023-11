Pese a que todavía no hace oficial su retiro del fútbol, el nombre de Gonzalo Jara sigue en la retina de los hinchas chilenos. Y es que el ex defensa vistió las camisetas de Colo Colo y también la de la Universidad de Chile, donde no pudo dejar gratos recuerdos entre los simpatizantes azules.

Hay que tener presente que Jara tras jugar durante varios años en Inglaterra y Alemania, decidió retornar a nuestro país para defender al Bulla en el 2016 y se fue en 2018, para luego recalar en Coquimbo Unido.

Pese a todo esto, el ex zaguero alcanzó a disputar 115 partidos con La Roja y fue uno de los puntales en la obtención de las dos Copas América ante la Selección Argentina comandada por el astro Lionel Messi.

Jara sigue siendo recordado por el ‘dedo’ contra Edinson Cavani | Foto: Photosport

En el programa Pauta de Juego, el periodista Jorge Coke Hevia fue más allá y alabó el nivel que mostró el ex jugador nacido futbolísticamente en Huachipato durante su periodo en el Equipo de Todos.

“Gonzalo Jara está entre los 5 mejores centrales en la historia de la Selección Chilena”, indicó el conductor del espacio radial.

“Un equipo que tenía un circuito de juego que salía de los pies de un central en la única parte donde ganaste algo era él”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena se prepara para lo que será su próximo encuentro ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Luego, ‘La Roja’ se verá las caras ante Ecuador en Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas.