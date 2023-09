Juan Cristóbal Guarello no se explica el llamado a Cristóbal Campos a la selección chilena: "No sé qué hace ahí, hay mejores arqueros que él"

Una situación muy contradictoria vive por estos días el portero Cristóbal Campos. De estar convocado en la Selección Nacional para los duelos de las clasificatorias mundialistas a perder el puesto en Universidad de Chile.

Ahora, es Cristopher Toselli quien custodia la portería estudiantil y que ha dejado una muy buena impresión, dejando relegado al oriundo de Lonquén a la suplencia de la U dejando en evidencia el mal momento del formado en la cantera azul.

Por tal razón, genera muchas dudas su convocatoria a La Roja, independiente que antes que él están Brayan Cortés y Gabriel Arias. Sin embargo, hay quienes consideran que ni siquiera tiene el nivel para ser nominado al equipo de todos.

Fue lo que expuso Juan Cristóbal Guarello en su Canal en Youtube en La Hora de King Kong quien según su parecer, el entretubos no tiene méritos para ser citado por Eduardo Berizzo.

“Campos no se qué hace en la selección. Yo creo que hay arqueros chilenos que tendrían que estar antes que Campos, pero no nos vamos a meter en esa pelea chica ahora, porque no va a jugar”, argumentó el comunicador.

Ahora, el golero espera su oportunidad y si no, volverá a la U para intentar recuperar la titularidad que hoy le pertenece a Cristopher Toselli y ha demostrado méritos para continuar en el sitial.

Campos estuvo en la banca ante Uruguay (Photosport)

¿Cuáles son los números de Cristóbal Campos en la temporada 2023?

Defendiendo la portería de los universitarios, Cristóbal Campos acumula 23 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile durante la presente temporada.

En total, el golero ha recibido 26 goles siendo el último el anotado por Federico Castro de Curicó Unido, de lanzamiento penal.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.