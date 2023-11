La Selección Chilena no pudo en su visita a Ecuador y cayó por 1-0, esto por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. De todas formas La Roja dejó mejores sensaciones que el partido anterior contra Paraguay, en el que renunció el entrenador Eduardo Berizzo.

Este martes Nicolás Córdova cubrió aquel puesto como técnico interino y le cambió la cara al combinado nacional, lo que fue reconocido por el periodista deportivo Rodrigo Herrera.

El ex rostro de Mega comentó en diálogo con Bolavip: “Vi buenas sensaciones. Dentro de todo creo que no da para ilusionarse, pero por lo menos uno ve unas ganas distintas. Lamentablemente seguimos careciendo de nuestro gran problemas en los últimos años, que es la definición. No tenemos profundidad y no lo podemos resolver”.

“Pero cuando uno ve que ingresa (Darío) Osorio y al tiro se genera un par de opciones, o cuando uno ve que a los 35 años Alexis (Sánchez) sigue empujando el carro, uno dice que a este equipo le puede quedar una vuelta más”, agregó.

“Creo que hoy día uno se frustra porque el partido estuvo a la mano, y estuvo a la mano contra un Ecuador que veíamos muy superior y en la realidad no fue así. Tenemos que tratar de buscar esos puntos positivos para profundizarlos y ojalá pensar que todo lo que queda para adelante es un instrumento”, completó.

Equipo titular de Chile ante Ecuador. (Foto: Daniel Molineros/Photosport)

La arriesgada propuesta de Rodrigo Herrera

Seguido, Herrera se la jugó con una arriesgada propuesta para que Chile pueda dar un paso adelante en la consolidación de un equipo joven para lo que resta de las Eliminatorias. Esto sería sacrificando la Copa América de junio-julio del 2024 que se disputará en Estados Unidos.

“Hay que jugar la fecha de marzo con este equipo y la Copa América sacrificarla. Y este equipo joven, con la base del Panamericano, llevarlo para tener ritmo para cuando en septiembre vuelvan las clasificatorias tener un equipo que no esté en rodaje, sino que sea un equipo con varios partidos en el cuerpo. Es la única manera”, propuso.

“Hoy nos dimos cuenta que la gente joven, la que es irrumpida, que es capaz de llevar las banderas sin preguntar a nadie, como el propio Osorio, es la que marca las diferencias. Al final uno dice ‘hay todavía patria’, pero nos resta un camino largo”, concluyó el comunicador.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Chilena?

La Roja volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo del 2024, cuando enfrente a dos selecciones europeas -por confirmar- en partidos amistosos.