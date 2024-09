La Selección Chilena tiene la gran posibilidad de dejar atrás las críticas de los hinchas nacionales tras la dura caída por 3 a 0 ante Argentina, y el escenario es propicio ya que se medirá ante Bolivia, en el Estadio Nacional.

Pese a que los altiplánicos vienen de golear en la altura a la Selección de Venezuela, el gran favorito en las distintas casas de apuestas para llevarse un triunfo es el elenco dirigido por Ricardo Gareca.

Es por esto que el “Tigre” no se guardará nada y prepara una formación ultraofensiva con tal de llegar de quedarse con los tres puntos que puedan volver a ilusionar a los aficionados.

CRISTIÁN CAAMAÑO SE LAS CANTA CLARITA A LOS JUGADORES DE LA ROJA

Dadas las circunstancias, el periodista Cristián Caamaño tomó el micrófono en el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura y le mandó un claro mensaje a los jugadores chilenos.

“Bolivia es el único rival que te permite lucirte y no vas a encontrar otro rival en Sudamérica que si tu necesitas un partido que la gente te considere un jugador de Selección”, partió diciendo.

La Roja se jugará el todo o nada ante Bolivia | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Si tu no eres capaz contra Bolivia, es que no eres capaz con ningún rival de Sudamérica porque aquí vas a tener dos segundos para pensar. No hay peor equipo que Bolivia y no existe un rival que te entregue más facilidades que Bolivia”, sentenció.

¿A QUÉ HORA SE ENFRENTAN CHILE Y BOLIVIA?

La Roja recibirá a Bolivia este martes a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.