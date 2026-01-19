La Selección Chilena tiene nueva casa televisiva para las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, donde La Roja espera volver a la cita planetaria luego de tres fracasos consecutivos.

Este lunes la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) en conjunto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dieron como ganador de los derechos de transmisión a MEGA.

El canal con sede en Vicuña Mackenna se los adjudicó al poner la mejor oferta sobre la mesa, que según información de Radio ADN sería de 27 millones de dólares.

Esta fue superior a las que presentaron Canal 13 (US$26 millones) y Chilevisión (US$25 millones), que tuvo los derechos en los últimos dos procesos clasificatorios.

Mega volverá a transmitir los partidos de la Selección Chilena.

De esta forma, Mega vuelve a tener los derechos para transmitir a la Selección en televisión abierta, tal como los tuvo para las Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018.

En esta oportunidad, el periodo es entre 2026-2029, donde, además de transmitir los partidos de la selección adulta, podrán emitir los amistosos, partidos del combinado femenino y de las selecciones menores.

Ahora queda por definir cuál será el canal por televisión de cable que se adjudique los derechos de transmisión. El último fue ESPN.

