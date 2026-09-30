Jean Beausejour destaca el rendimiento de estos dos jugadores de La Roja: “Son dos puntales”

El ex futbolista nacional, Jean Beausejour llenó de elogios a estos dos jugadores en La Roja.

La Selección Chilena volvió a sumar una nueva derrota dentro de esta Fecha FIFA y esta vez a manos de Estados Unidos por 4-2, en donde el equipo de Nicolás Córdova mostró una mejor versión futbolística, pero aquello no le bastó para lograr un positivo resultado.

Después de lo que fue este partido, el ex defensor nacional, Jean Beausejour desmenuzó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN lo que fue la actuación de la Selección Chilena, en la que comentó que quedó con mejores sensaciones a comparación del duelo con Canadá.

“Contra Estados Unidos, Chile logró competir en más momentos del partido, es más, por el momento lo pudo superar, lo que hizo en el primer tiempo fue destacable también”, parte señalando Beausejour.

Siguiendo en su análisis, el ‘Bose’ resaltó lo que fue la actuación de Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez, a quienes los destacó por su partido ante Estados Unidos, ya que fueron hombres claves para el ataque chileno, que se mostró en una mejor faceta.

Beausejour destacó a Osorio | Foto: Photosport

“Jugó de acuerdo a las características de sus jugadores, donde encontró principalmente a Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez como sus dos puntales”, explicó.

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Concluyendo, Beausejour quedó muy ilusionado con lo que pueden realizar ambos jugadores dentro de la Selección Chilena, en la que pone sus fichas por ellos y siente que con sus grandes condiciones, pueden competir con cualquier defensor del mundo.

“A partir de la capacidad de desequilibrio que tienen los dos, yo creo que es un buen punto de partido, desequilibran a cualquier defensa del mundo creo yo”, cerró.