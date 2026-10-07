Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
¡LA APLAUDIÓ!

Cristián Caamaño enloquece con esta dupla de La Roja: “Tiene que jugar permanentemente”

El periodista destacó lo hecho por Maximiliano Gutiérrez y Darío Osorio en la ofensiva. Bajo su visión, debe ser la base del equipo titular.

Cristián Caamaño enloqueció con una dupla de la Selección Chilena.
© ESPN ChileCristián Caamaño enloqueció con una dupla de la Selección Chilena.

La Selección Chilena dejó atrás su pesadilla y logró un importante triunfo 2-0 contra México en la fecha FIFA. El combinado nacional fue superior y se llevó un valioso resultado desde Los Ángeles.

Ello fue analizado por Cristián Caamaño a través de los micrófonos de Radio Agricultura: el periodista está ilusionado con una dupla que comienza a rendirle frutos a Chile.

+ Seguinos en

¿Quiénes la conforman? Maximiliano Gutiérrez y Darío Osorio. Tanto el jugador del Dinamo Moscú como el del Crystal Palace convencieron al comunicador, por lo que los quiere ver juntos en el futuro.

Ayer quedó demostrado que Maximiliano Gutiérrez tiene que jugar siempre, así como Darío Osorio. Hay que encontrarle un lugar a Lucas Cepeda”, indicó en primera instancia.

Sobre la misma línea, el rostro de TV agregó: “Pero tienen que jugar permanentemente. Cuando Darío Osorio entra en una sintonía… en los dos goles participa directamente“.

Maximiliano Gutiérrez y Darío Osorio destacan en la Selección Chilena. (Fotos: C. Parra - FFCh. / Getty Images)

Maximiliano Gutiérrez y Darío Osorio destacan en la Selección Chilena. (Fotos: C. Parra – FFCh. / Getty Images)

Cristián Caamaño analiza el triunfo de la Selección Chilena

Finalmente, la voz radial le entregó un consejo a Nicolás Córdova, en quien percibió un cambio: se inclinó por proteger la retaguardia antes que pensar en la ofensiva. Por eso, estuvo obligado a apostar por la experiencia.

Ver también

Juan Cristóbal Guarello elige a la mayor figura de Chile vs. México: “Muy buen partido”

“Después hay que sostener lo de atrás, no sé, con cinco defensores y dos volantes. Ayer jugó con Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Paulo Díaz, dejó de lado esto de jugar con chicos. Bien por la selección“, cerró.

Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones