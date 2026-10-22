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Campeón del Mundo con Argentina se la juega por este crack de La Roja: “Va a ser muy importante en la selección

El campeón del Mundo con la Selección Argentina está vuelto loco con este jugador de La Roja.

El campeón del Mundo con Argentina se vuelve loco con este jugador de La Roja
© Getty ImagesEl campeón del Mundo con Argentina se vuelve loco con este jugador de La Roja

En la Selección Chilena se continúa trabajando con el objetivo de encontrar nuevas figuras que puedan liderar el recambio generacional y convertirse en protagonistas del proceso que se proyecta hacia el futuro, en donde los nombres como Darío Osorio, Lucas Cepeda y Maximiliano Gutiérrez asoman como algunos de los principales estandartes de esta nueva generación.

Sobre esto, un referente argentino y campeón del Mundo con la ‘Albiceleste’ como lo es Daniel Bertoni conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló puntualmente sobre el ex Independiente de Avellaneda, Maximiliano Gutiérrez, por quien dejó un importante mensaje.

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“Yo dije que me lo den un mes a mí para entrenar, le faltan un par de cosas por ahí que no se las enseñaron cuando chico”, comenzó señalando Bertoni.

Agregando a esto, el campeón del Mundo en el 1978 con Argentina dejó muy en claro que al ‘Maxi’ le falta mejorar algunos aspectos dentro de su estilo futbolístico para que pueda seguir creciendo, en la que detalló aquellos puntos.

Histórico Argentino apuesta por Gutiérrez | Foto: Photosport

Histórico Argentino apuesta por Gutiérrez | Foto: Photosport

Es rapidisimo, goleador, hay que enseñarle a perfeccionar la izquierda, para tirar centros también, él tiene que ir hasta el fondo, frenarse y tirar el centro de izquierda”, afirmó.

Concluyendo, Bertoni espera que Maximiliano Gutiérrez pueda seguir perfeccionándose como futbolista, en la que no duda que mejorando algunos aspectos, se consolidará como un jugador importante de la Selección Chilena.

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“Cuando encara no tiene que hacerlo siempre por afuera, por el medio tiene que pegarle de zurda, son cosas muy perfeccionables. Va a ser un jugador muy importante en la selección”, finaliza.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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