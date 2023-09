Mundialista con Chile en España 1982 entrega su tajante diagnóstico sobre la generación dorada en La Roja: "Ellos sienten que no tienen reemplazantes"

Transcurridas las dos primeras fechas de las clasificatorias mundialistas rumbo al Mundial del año 2026, Chile tan solo sumó una unidad producto del empate ante Colombia como local y la derrota ante Uruguay, en el debut.

Y una de las conclusiones que se sacan en este pasada, es lo que pasa con la generación dorada. Sus exponentes están cansados, ya no brillan como antes, llegan lesionados, pero ahí están, dando la batalla, aunque ya nada es como hace algunos años.

Bolavip Chile conversó con el ex mundialista Miguel Ángel Neira, quien entregó una visión muy particular al respecto. En la ocasión, afirmó que Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, entre otros, sienten que no hay relevo para ellos.

“El tema es la falta de jugadores y ellos sienten que no tienen reemplazantes. Como obtuvieron buenos resultados, el camarín es dirigido por ellos, se lo ganaron”, sostuvo el ex Universidad Católica.

Ahondando en aquello, Neira sentencia que no hay futbolistas de nivel y lo peor de todo, con disposición a adueñarse de un puesto determinado. “Hay que ver que no hay gente que los supla a ellos. Si se analiza a quienes están afuera son pocos los que se ponen la camiseta y uno dice ‘con ellos, se olvida la generación dorada'”, expresó.

Finalmente, confesó que es muy probable que los mayores sostengan el proceso de Eduardo Berizzo. “Siempre ha pasado que un grupo sostiene a un entrenador y va a seguir pasando. Tiene el apoyo de la gente mayor y puede cometer los errores que comete, siempre se ha basado en eso”, cerró Neira.

Gary, Alexis y Arturo, titulares ante Colombia el pasado martes (Photosport)

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.