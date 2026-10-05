El exdelantero de la Selección Chilena lapidó el ciclo de Nicolás Córdova, pero apuntó al gran responsable de la crisis.

A un día del último amistoso de la Selección Chilena por Norteamérica frente a México, el ex mundialista con La Roja, Patricio Yáñez, señaló con todas sus letras al gran responsable de la escandalosa gira que ha protagonizado el ‘Equipo de Todos’ al mando del interino Nicolás Córdova.

En el panel de Radio Agricultura, el actual comentarista deportivo lanzó duras críticas contra Córdova a quien le puso la lápida y calificó de entrenador saliente. “Yo di vuelta la página. Nicolás Córdova es un técnico saliente, queda este partido y los dos de Colombia (en noviembre”, lanzó el ‘Pato’.

Pablo Milad, el apunto por ‘Pato’ Yáñez en la crisis de La Roja (Photosport).

El gran responsable de la crisis en la Selección Chilena

Más allá de la responsabilidad del entrenador, para Yáñez el gran culpable de la crisis que vive la Selección Chilena, tiene nombre y apellido: Pablo Milad, presidente de la ANFP.

“Yo apunto a la nueva dirigencia, que haga las cosas bien, con un Pablo Milad que ni siquiera tuvo los cojones para salir a dar la cara con un tema que le compete, pero que hace rato le soltó la mano a la ANFP, está velando por sus intereses personales”, lanzó.

Finalmente, el exdelantero de la U y Colo Colo se mostró esperanzado en que la nueva dirigencia logre fichar a un nuevo entrenador que lidere el proceso para el Mundial 2030. “Ojalá que Chile mejore ante México, que mejore en los dos partidos ante Colombia, y luego ya la decisión de tener un técnico definitivo que nos encamine al Mundial del 2030”.