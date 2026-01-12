En medio de una de las crisis más profundas en la historia de la Selección Chilena, Harold Mayne-Nicholls ha vuelto a sacudir el ambiente deportivo. El ex presidente de la ANFP aseguró tener la disposición -y los contactos necesarios- para intentar convencer a técnicos de élite mundial para asumir el mando de un equipo que hoy navega en la incertidumbre.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el excandidato presidencial no escatimó en su ambición de buscar un entrenador de nivel top para la vacante que está disponible en Juan Pinto Durán, actualmente bajo el interinato de Nicolás Córdova.

Consultado sobre la posibilidad de gestionar el arribo de Manuel Pellegrini, un anhelo histórico del fútbol nacional, Mayne-Nicholls fue tajante: “Si alguien me lo pide, voy a hablar con Manuel sin problemas”, lanzó el ex dirigente de 64 años.

MANCHESTER, ENGLAND – JANUARY 04: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, reacts during the Premier League match between Manchester City and Chelsea at Etihad Stadium on January 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Eso sí, el periodista no dudó en doblar la apuesta al asegurar que “y también si me piden hablar con Pep Guardiola, quien es mi amigo y que termina su contrato en Manchester City”, aseguró Harold.

La relación entre Mayne-Nicholls y el técnico catalán no es nueva; ambos mantienen un vínculo cercano desde hace años, lo que, según el ex dirigente, podría facilitar un acercamiento que hoy parece una utopía para la realidad del fútbol chileno.

La Roja en su hora más oscura

Las palabras de Mayne-Nicholls llegan en un contexto difícil para La Roja. Chile enfrenta el inicio de 2026 con un panorama desolador: Sin DT titular tras el fracaso en las últimas eliminatorias y con un cuestionado Nicolás Córdova quien asumirá nuevamente el interinato por todo el año.

En síntesis…