Este miércoles volverán a verse las caras el Real Madrid y el Manchester City, en el duelo de revancha por los playoffs de la UEFA Champions League a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu.

Recordando que en la ida, el compromiso favoreció a los merengues por tres tantos a dos, en partido disputado en Inglaterra, dando a entender que la primera opción para avanzar le pertenece al conjunto español.

Algo que el propio técnico catalán, Josep Guardiola, de los Ciudadanos reconoce, quien en la antesala del compromiso reveló cuáles son las verdaderas opciones que tiene su equipo de avanzar a la próxima ronda del certamen.

“El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de… no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo. Nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa”, dijo el ex entrenador del Barcelona.

La respuesta de Ancelotti a Pep

Y este martes, el técnico madridista Carlo Ancelotti fue consultado sobre estos dichos de Pep. El estratega italiano vio con distancia las declaraciones de su colega y aseguró que lo emplazará antes del inicio del encuentro.

“Mañana antes del partido le preguntaré a Pep Guardiola si realmente cree que el Manchester City tiene un 1% de posibilidades contra nosotros”, confesó Carletto, quien luego agregó.

“No creemos que tengamos un 99% de posibilidades. Creemos que tenemos una pequeña ventaja que debemos aprovechar”, dijo el técnico del Real Madrid cerrando así, esa postura.

El miércoles se sabrá quién tiene la razón.

Kylian Mbappé anotando el empate parcial hace una semana (Getty Images)

¿A qué hora es el partido del Real Madrid ante el Manchester City?

El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City se llevará a cabo a contar de las 17 horas de Chile, recordando que en la ida el triunfo fue para los españoles por tres tantos a dos.