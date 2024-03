Variadas reacciones ha dejado la primera convocatoria del técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, donde está marcada por retornos, jugadores marginados y nombres un tanto sorpresivos.

Y uno de los que tuvo opinión al respecto fue el ex volante de La Roja, Víctor Hugo Castañeda, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE dio su especial visión al respecto.

Lo primero, fue por la nueva citación de Darío Osorio, a quien dijo desconocer su nivel por no estar al tanto del fútbol de Dinamarca. “Bien por Gareca, lo habrá visto, yo no veo el fútbol danés. Acá el técnico toma decisiones y habrá que apoyar a la selección. Yo no he visto a Osorio”, sentenció el ex Universidad de Chile.

Castañeda y las nominaciones de Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas

Sobre el regreso del eterno capitán, Claudio Bravo, VHC expresó que era algo esperable y que el Tigre de seguro, quiere conocerlo más en el día a día. “Se esperaba, es un líder y aporta jugando o no jugando. De seguro tendrá un cara a cara con Gareca para ir conociéndolo en la intimidad”, sentenció Castañeda.

También tuvo comentarios para el regreso de Mauricio Isla y Eduardo Vargas. “Isla está haciendo un buen campeonato en Argentina. A Vargas hace rato lo perdí del radar, pero me sorprende, porque si bien es un goleador, pero hace rato no anota en la selección”, afirmó.

Bravo vuelve a La Roja (Photosport)

Castañeda se cuadra con el Tigre Gareca

Un tema que generó discordia fue la marginación de Ben Brereton, sobre todo por una de las razones que dio el entrenador argentino, donde señaló que le exigía que aprendiese cuanto antes el idioma español.

Para Castañeda, la medida es acertada, “en el fondo está bien, si bien podría tener un traductor no es lo mismo que el contacto directo. Yo siempre he tenido como política en el fútbol ‘preocupémonos más de los que están de los que no están'”, manifestó.

Finalmente sobre la no convocatoria de Gary Medel, sostuvo que “quizás quiere ver a otros jugadores más jóvenes en esa posición. Es difícil opinar por lo que piensa otra persona”, concluyó Castañeda.

¿Cuándo se juegan los amistosos de La Roja?

Este viernes 22 de marzo, Chile enfrentará a Albania a las 16:45 horas en el Estadio Ennio Tardini de Parma. Mientras, que el martes 26 del mismo a las 17 horas, La Roja se verá las caras ante el subcampeón del mundo, Francia. El compromiso se jugará en el Estadio Velodrome de Marsella.