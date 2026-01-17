Todo listo para que Alejandro Tabilo (81°) y Cristian Garin (80°) debuten en el Australian Open, el primer Grand Slam del año, que tendrá la participación de dos tenistas chilenos tras las eliminaciones de Nicolás Jarry y Tomás Barrios en las rondas clasificatorias.

El primero en salir a la pista será Tabilo, quien este domingo desde las 21:00 horas debutará ante el francés Quentin Halys (85°) en la cancha 15 de Melbourne Park. E

El tenista zurdo uscará revancha frente al galo, quien lo venció en su único enfrentamiento previo en el circuito Challenger. De avanzar, su rival saldría del duelo entre Daniil Medvedev y Jesper De Jong.

Por su parte, “Gago” debutará tentativamente el día lunes frente al peligroso italiano Luciano Darderi (24°). El historial favorece al europeo, quien se impuso en el único duelo entre ambos en 2023. Si logra superar el debut, Garin se medirá ante Sebastián Báez o Giovanni Mpetshi Perricard.

AUCKLAND, NEW ZEALAND – JANUARY 13: Alejandro Tabilo of Chile plays a return in his singles match against Camilo Ugo Carabelli of Argentina during day 9 of the 2025 ASB Classic at ASB Tennis Centre on January 13, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Dónde ver y quién transmite EN VIVO el Australian Open

El duelo entre Alejandro Tabilo y Quentin Halys podrás seguirlo por TV a través de una de las señales de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.

En tanto, a través de streaming, el Grand Slam oceánico podrás seguir todos los partidos en el plan premium de Disney+.