El fuego competitivo de una de las grandes leyendas del tenis mundial está a punto de apagarse. Stan Wawrinka, ex número 3 del ranking ATP y triple campeón de Grand Slam -Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016-, confirmó que la próxima temporada será la última de su carrera como profesional.

A sus 40 años, el tenista suizo se mantiene como el único jugador activo de alto nivel con cuatro décadas de vida. Sin embargo, en 2026, ‘Stan the Man’ protagonizará su propio ‘The Last Dance’ en el circuito.

A través de redes sociales, Wawrinka comunicó que cuelga la raqueta una vez finalice la temporada del próximo año. “Todo libro necesita un final. Es hora de escribir el capítulo final de mi carrera como tenista profesional. 2026 será mi último año de gira”, dio a conocer.

Se apaga el fuego de la leyenda Stan Wawrinka.

“Perseverancia; Una ambición; Sacrificio; Éxito; Lesiones; Obsesión; Nunca te rindas; Disciplina; Resiliencia; Evolución; Ambición; Recuerdos… de esto se trata este viaje. Todavía quiero superar mis límites y terminar este viaje con la mejor nota posible. He disfrutado cada parte de lo que me ha dado el tenis, especialmente las emociones que siento al jugar frente a ustedes. Espero verte una vez más, en todo el mundo. Un último empujón“, destacó Stan.

Profesional desde 2002, Stan Wawrinka resaltó en el circuito gracias a su potente revés a una mano. “The Man” alcanzó el número 3 del mundo y conquistó tres títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016, todos venciendo a miembros del Big 3 en el camino. Además, fue campeón olímpico en dobles junto a Roger Federer en Pekín 2008 y levantó la Copa Davis con Suiza en 2014.

