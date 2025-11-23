Este domingo se sortearon las Qualifiers de la Copa Davis 2026 donde Chile, capitaneado por Nicolás Massú, quedó emparejado con Serbia, país que defiende la leyenda Novak Djokovic. La serie se disputará en nuestro país entre el 6 y 8 de febrero del próximo año.

Tras el sorteo realizado este domingo, aún no está claro si el exnúmero uno del mundo y ganador de 24 Grand Slams vendrá a Chile a disputar la serie ante Chile, cuya sede seguramente será el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

Pese a que Djokovic -campeón de Copa Davis en 2010 con Serbia- no integra el equipo desde la edición 2021, los balcánicos cuentan con un equipo de temer en el circuito.

Miomir Kecmanovic (52°), Hamad Mededovic (83°), Laslo Djere (99°) -actual campeón del Chile Open- y Branko Duric (484°) integran el serbio equipo que capitanea Víktor Troicki.

RIYADH, SAUDI ARABIA – OCTOBER 18: Novak Djokovic of Serbia plays a backhand shot during the Men’s Single’s Third Place match on day three of the Six Kings Slam 2025 at ANB Arena on October 18, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

La situación de Alejandro Tabilo en Copa Davis

En cuanto a Chile, queda pendiente la situación de Alejandro Tabilo. El zurdo había causado polémica hace unas semanas al confirmar su presencia en una exhibición en Guadalajara durante la misma fecha que se disputaría la Copa Davis. La situación generó la molestia total del presidente de la federación, Sergio Elías.

Mediante un video, Tabilo se defendió y aseguró que las decisiones individuales las conversa directamente con el capitán Nicolás Massú. “Solemos tener el diálogo directo con el capitán, Massú, quien entiende más nuestras situaciones y comprende las decisiones”, soltó el nacido en Toronto.

El ganador de la llave entre Chile y Serbia enfrentará a España quien por ser finalista de la edición 2025 quedó exento en la primera ronda por lo que esperará directamente en las Finals de Copa Davis 2026.