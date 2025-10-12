Novak Djokovic, considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, nuevamente abrió su corazón en una reveladora entrevista donde confirmó que existe un escaso vínculo de amistad con Roger Federer y Rafael Nadal, protagonistas del ‘Big 3’ y con los que escribió una de las rivalidades más intensa en la historia del tenis.

En conversación con el diario italiano Corriere della Sera, el tenista serbio dejó claro que, pese al respeto y la admiración, no existe ni existirá nunca una amistad real entre ellos. Respecto al español, ‘Nole’ confesó que “Nadal es solo un año mayor que yo, ambos somos Géminis, al principio incluso fuimos a cenar juntos, dos veces. Pero incluso con él, la amistad es imposible”.

En esa línea, el ganador de 24 Grand Slam reconoció el tremendo papel que ejercieron sus rivales tuvieron en su evolución, pero también la imposibilidad de separar la competencia de la camaradería. “Siempre lo he respetado y admirado enormemente. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy”.

El serbio profundizó además en su vínculo con Federer, a quien definió como un referente inalcanzable, con quien nunca logró forjar un lazo fuera de las pistas. “Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él”, afirmó con franqueza.

Con 38 años, Novak Djokovic mantiene viva la llama del Big 4 (Getty Images).

“Nunca me han queridos como a ellos”

Hace unos meses, el dueño de 100 títulos ATP también se había referido a su relación con Federer y Nadal. En una entrevista al diario suizo 20min, Djokovic reconoció sentirse apartado cuando ambas leyendas estaban en su prime.

“Es verdad que el público nunca me ha querido como a ellos dos, quizá porque no querían que estuviese allí. Yo era el más pequeño, el tercero en discordia, el que llegó diciendo que quería ser el Nº1 del mundo, quizá eso no les gustó”, confesó aquella vez.

“Actuaba, pero aun así me sentía como un niño no deseado. Me preguntaba por qué, y me dolía. Entonces pensé que, si cambiaba mi forma de ser, los fans me aceptarían. Pero tampoco fue así. Siempre respeté mucho a Nadal y Federer, nunca dije una mala palabra sobre ellos y nunca lo haré, eso sí, siempre me llevé mejor con Nadal”, agregó.