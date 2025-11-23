El tenista chileno Nicolás Jarry (121° del ranking) reaccionó de inmediato al conocer el sorteo de Copa Davis 2026, donde Chile quedó emparejado en una durísima llave ante Serbia. El cruce frente a los balcánicos abre la opción de que la leyenda Novak Djokovic visite nuestro país en febrero del próximo año.

Respecto a la serie ante los europeos y la posibilidad de que venga ‘Nole’, Jarry fue tajante. En conversación con AS Chile, el ‘Príncipe’ le mandó un feroz mensaje al ganador de 24 Grand Slam y 101 títulos ATP.

“¿Djokovic en Chile para Copa Davis? Ustedes quieren… Yo prefiero que no para ganar la serie”, respondió el nieto de Jaime Fillol tras conocer el tremendo rival que se le viene al equipo capitaneado por Nicolás Massú.

“Todos los rivales son difíciles. En un sorteo lo único que se puede esperar es que no te salgan más complicados y justamente pasó eso. Lo otro es esperar jugar en casa y pasó, lo cual es una linda noticia”, agregó la raqueta nacional.

SHANGHAI, CHINA – OCTOBER 11: Novak Djokovic of Serbia reacts against Valentin Vacherot of Monaco in the Men’s singles Semifinals on day 13 of the 2025 Shanghai Rolex Masters at Qi Zhong Tennis Center on October 11, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Por el momento se desconoce la presencia de Djokovic en el equipo de Copa Davis. El nacido en Belgrado disputó el certamen por última vez en 2021 y pese a su posible ausencia el equipo que comanda Victor Troicki cuenta con nombres importantes como Miomir Kecmanovic (52°), Hamad Mededovic (83°), Laslo Djere (99°) -actual campeón del Chile Open- y Branko Duric (484°).

La serie entre Chile y Serbia por las Qualifiers de Copa Davis se disputará entre el 6 y 8 de febrero de 2026 en nuestro país en una sede que seguramente será el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

