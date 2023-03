Rocky prácticamente se esfuma de la saga en Creed 3. No hay ni siquiera rastros del hombre en la nueva película y Sylvester Stallone apenas aparece como productor de la cinta. Y con Adonis Creed (Michael B. Jordan) olvidando por completo a su principal mentor, aquí te contamos por qué el actor que interpretó al icónico boxeador cinematográfico se descartó para la continuidad de la franquicia.

¿Por qué Sylvester Stallone no está en Creed 3?

En junio de 2022, Sylvester Stallone se lanzó contra el productor Irvin Winkler, quien posee los derechos sobre todo lo relacionado con el personaje de Rocky Balboa, a pesar de que fue originalmente creado por el icónico actor.

En ese momento, Stallone trató a Winkler como el "notablemente sin talento y parasitario productor de Rocky y Creed". Además describió a la familia del productor "los peores seres inhumanos que he conocido en la industria del cine".

Así mismo, el ídolo de acción comentó que "después de que Irwin controlara Rocky durante 47 años, y ahora Creed, me gustaría que por lo menos me devolviera lo que queda de mis derechos para poder pasárselos a mis hijos".

"Creo que eso sería un gesto justo por parte de este caballero de 93 años (...), seguiremos peleando", selló.

Con los ánimos más calmados, posteriormente, Sylvester Stallone habló con The Hollywood Reporter sobre no retomar su papel de Rocky Balboa en esta secuela.

"Es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido", indicó Stallone al periodista James Hibberd de THR.

También especificó que la saga "fue tomada en una dirección bastante diferente a la que yo hubiera tomado. Es una filosofía diferente [del productor] Irwin Winkler y Michael B. Jordan".

"Les deseo lo mejor, pero soy mucho más sentimental. Me gusta que mis héroes sean golpeados, pero no quiero que entren en ese espacio oscuro. Siento que la gente tiene suficiente oscuridad", lamentó.

En el mismo artículo, Stallone reveló en la entrevista que a pesar de haber creado a Rocky Balboa, nunca ha tenido derecho alguno sobre el personaje, a pesar de pedírselo a Winkler.

"Nunca va a suceder. Fue un trato que se hizo sin que yo lo supiera por personas que pensé que eran cercanas a mí y básicamente cedieron todos los derechos que yo hubiera tenido", advirtió el actor.

El protagonista de la serie Tulsa King contó que "en ese momento estaba tan emocionado de trabajar y no entendía que esto era un negocio. ¿Quién diría que Rocky duraría otros 45 años? Nunca he usado una [línea de diálogo] de nadie más y la ironía es que no soy dueño de nada de eso. Las personas que literalmente no han hecho nada lo controlan".

"No soy productor ejecutivo de las películas de Creed. Ryan Coogler lo es. Michael B. Jordan lo es. Los hijos [de Winkler y su colega productor Robert Chartoff] lo son. No es mío. Soy el único que queda fuera", remató Stallone, a pesar de que su nombre si aparece en la película como productor.