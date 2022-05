Universidad Católica presentó este lunes oficialmente a Ariel Holan como entrenador para lo que resta del Campeonato Nacional. El entrenador argentino vuelve a la institución en su segunda ciclo con la institución, donde dejó muy buenas sensaciones en su paso al mando del primer equipo coronándose campeón del fútbol chileno en el primer año.

El entrenador atendió durante esta mañana a los medios de comunicación en la conferencia de prensa de su presentación, en la cual se le consultó por el presente que tiene que asumir en la banca técnica del club y donde llega con los objetivos claros para sacar de este mal momento a la institución.

“Arrancamos una situación delicada, compleja, pero no tengo ninguna duda de que vamos a salir adelante, sino no estaría acá. Las ambiciones son totales, pero la realidad exige que el primer paso sea reconstituir nuestro nivel futbolístico. En esa medida, se incrementarán nuestras posibilidades competitivas”.

Eso no fue todo, debido a que también apuntó que “Cómo mejoramos nuestra calidad de juego colectivo en la posición del balón, y a partir de eso, ver cómo tenemos una buena prevención de contragolpes. Teniendo menos pérdidas quedas menos expuesto ante el rival”.

Ariel Holan asume la banca técnica de Universidad Católica. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, respecto al mejoramiento que debe tener el equipo, señaló que “Si pienso que no lo puedo hacer, no hubiese tomado este desafío, hubiera sido más cómodo dar un paso al costado. Estoy convencido de que podemos hacerlo y estoy agradecido de la confianza de los directores”.

Ariel Holan fue claro en señalar que nadie lo llamó desde la Selección Chilena para negociar su arribo al elenco nacional, por lo que tenía otras intenciones antes de aceptar la propuesta del club cruzado como era ir a presenciar la Champions League, ver el Mundial y recorrer países para seguir el trabajo de colegas a los que sigue.