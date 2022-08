El ambiente en la Universidad Católica es de puro positivismo tras la importante victoria que consiguieron los Cruzados en el duelo de ida de los octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano, en donde se impusieron por 2-0 y dieron un gran golpe para poder avanzar a la próxima fase de la competición.

Día después a esta gran actuación en el Bicentenario de La Florida, una de las figuras en dicho encuentro fue el defensor Branco Ampuero, quien en esta jornada atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y dejó en claro cuáles son las prioridades del club en este semestre y, además, agradeció la confianza que ha recibido por Ariel Holan.

“La prioridad hoy es meternos en Copa Sudamericana y superar esta llave de Copa Chile. (Holan) me ha ayudado mucho, he entendido mejor el juego. Agradecido de las charlas y correcciones que me ha hecho”, partió señalando Ampuero.

A pesar del triunfo, uno de los temas que más se profundiza en el conjunto Cruzado es sobre la continuidad de Matías Dituro en el club, tras el interés del fútbol español que existe por él, a lo que el zaguero de La Franja salió jugando ante esta consulta y tuvo palabras para el gran nivel de porteros que tiene el equipo.

Ampuero se mostró contento con el partido de Pérez | Foto: Agencia Uno

“Independiente que uno juegue y otro no, destaco el empuje y seriedad con que trabajan en cada entrenamiento. Son dos arqueros muy competitivos. Sebastián tuvo un partido seguro y nos da confianza, al igual que Matías. Es una lucha importante para ellos. Tenemos dos excelentes arqueros y tenemos que sacarles aún más provecho todavía“, apuntó el defensor.

Finalmente, Ampuero agregó al gran nivel que tiene de porteros el conjunto de la UC a su hoy tercer golero, Nicolás Peranic, a quien también destacó con el aporte que hace dentro del equipo y toda la energía que tiene a pesar de las pocas oportunidades que ha tenido para jugar.

“Cada entrenamiento es un examen para demostrar que estamos a la altura de jugar. Sebastián lo ha venido haciendo de gran manera y también Nicolás, que entrega una energía que ninguno tiene jugando tan poco. Tenemos tres arqueros súper competitivos y que están a la altura“, cerró.