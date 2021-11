Las vida da muchas vueltas. La Universidad Católica se encontraba a cinco puntos de diferencia de Colo Colo, pero luego de la llegada de Cristian Paulucci como nuevo entrenador, todo cambió. El equipo de la Franja Cruzada comenzó a sumar victorias al hilo y ayer pudo superar por tres unidades al Cacique, tras derrotar por 2-0 a Huachipato, algo impensado hace algunos meses.

Pero uno de los futbolistas más destacados de la UC durante el presente Campeonato Nacional ha sido Diego Martín Valencia Morello, segundo goleador del conjunto precordillerano y quinto goleador del fútbol chileno con 14 anotaciones, y fue el cual ayer abrió la cuenta ante los Acereros a los 7 minutos de partido.

Lo cierto es que no todo ha sido alegría para el nacido en Viña del Mar y hace un par de años el canterano de la UC no lo pasó para nada bien. Fue en el complejo Raimundo Tupper y durante una práctica que al joven ariete le cayó un fierro del techo y este impactó en su cabeza y desde la UC pensaron lo peor.

"Me chocó cuando un neurocirujano fue a la habitación y me dijo que si este fierro me pegaba 10 o 15 centímetros más cercano a la nuca podía haber muerto. Ahí le tomé el peso a lo que me había pasado", recordó lo sucedido en dicho momento en La Tercera.

Si bien Valencia tuvo algún tiempo afuera de las canchas producto de la rehabilitación de la lesión, el jugador de 21 años batalló para quedarse con un puesto en la oncena titular y sus buenas actuaciones llamaron la atención Martín Lasarte, el cual lo nominó para estar en la Selección Chilena. El Pollo como le dicen, disputó algunos minutos entre la Copa América de Brasil y el duelo eliminatorio con Ecuador.

Ahora, el delantero se enfocará en lo que será la última fecha del Campeonato Nacional, donde la UC cuenta con la primera opción de levantar el trofeo y solamente necesita de un empate o triunfo ante Deportes Antofagasta para lograr el tan ansiado tetracampeonato.