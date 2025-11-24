Universidad Católica atraviesa un momento clave en la recta final de la Liga de Primera 2025, con la disputa del Chile 2 completamente abierta junto a Universidad de Chile.

Como ha sido habitual en las últimas temporadas, Fernando Zampedri vuelve a cargar con gran parte del peso en ataque. El delantero argentino nacionalizado chileno continúa siendo la figura más determinante del equipo dirigido por Daniel Garnero, aunque esa dependencia permanente del ‘Toro’ vuelve a encender debates.

En paralelo, surge la inquietud en torno al resto del frente de ataque. Diego Valencia regresó a la UC con la misión de convertirse en una solución ofensiva, pero hasta ahora no ha logrado consolidarse como una alternativa plenamente confiable.

Diego Valencia ha convertido 4 goles en su retorno a la UC | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Por lo mismo, entre los hinchas reaparece una pregunta que ya es recurrente: ¿debe Cruzados salir a buscar otro delantero de jerarquía para 2026?

A Fernando Tapia no le convence del todo Diego Valencia

Fue en ese contexto que el periodista Fernando Tapia, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, entregó un análisis sin filtros.

“El rendimiento de Diego Valencia les da argumentos a quiénes piensan que Católica necesita otro delantero”, afirmó Tapia.

“La Católica no puede quedar expuesto no sé a una lesión o una temporada irregular de Fernando Zampedri”, cerró el comunicador.

En síntesis…

Fernando Tapia sostuvo que el nivel de Diego Valencia no alcanza para respaldar a un equipo que depende casi por completo de Fernando Zampedri.