Universidad Católica sumó nombres como Eugenio Mena, Guillermo Burdisso, Brayan Rovira, Franco Di Santo, Byron Nieto y el regreso de Alexander Aravena luego de su préstamo en Ñublense.

No obstante, al parecer solo serán esos los refuerzos que sumará la escuadra de la Franja para este año. Así lo dejó en claro Juan Tagle, quien abordó que armaron un plantel para todo el año.

Sin embargo, en el pasado mercado de pases surgieron varios nombres como opción a refoezar a los precordilleranos y uno de esos fue el de Michael Fuentes Vadulli. El delantero de Audax Italiano rondaba como alternativa para sumarse a la UC, pero nunca se concretó.

El delantero aseguró que no hubo acercamientos con la UC | Foto: Photosport

Eso sí, fue el mismo jugador quien aclaró aquella información sobre si estuvo cerca o no de plasmarse y en Todos Somos Técnico le preguntaron si fue o no cierto dicho ese interés.

“No, conmigo no la verdad. Igual a uno siempre le llegan esos rumores, estaba fuerte. De hecho cuando fuimos al microciclo de la Sub 23 los mismos compañeros de la UC me preguntaban, pero nunca se llegó a un acuerdo. De hecho, Audax es dueño del pase, entonces conmigo nada. Audax tenía que ver todo eso”, dijo el ariete.

Audax Italiano recibe a Universidad de Chile este domingo 16 de abril a partir de las 15:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.